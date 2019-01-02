بالفيديو... احتجاجات في الهند بسبب مخالفة امرأتين الأعراف

أطلقت قوات الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، لتفريق حشد كبير من المحتجين في مدينة تيروفانانتابورام عاصمة ولاية كيرالا في جنوب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن احتجاجات خرجت في مدن هندية أخرى، وذلك بعدما تحدت امرأتان تقليدا يعود لقرون من الزمن ويحظر على النساء في سن الحيض دخول المعابد الهندوسية.

© Sputnik . Mikhail Korytov هنديتان تخالفان الأعراف وتدخلان معبدا هندوسيا... وهذا تصرف الحكومة

ودخلت الامرأتان معبدا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مما أدى إلى خروج احتجاجات ودفع جماعات هندوسية محافظة للدعوة إلى الإضراب.

وكانت المحكمة العليا في الهند أمرت السلطات في سبتمبر/ أيلول برفع حظر دخول النساء في سن الحيض معبد ساباريمالا الهندوسي الذي يقع بولاية كيرالا ويقصده الملايين سنويا.

إلا أن المعبد رفض الالتزام بحكم المحكمة وأحبط آلاف الهندوس محاولات نساء لزيارته.

#WATCH Two women devotees Bindu and Kanakdurga entered & offered prayers at Kerala's #SabarimalaTemple at 3.45am today pic.twitter.com/hXDWcUTVXA — ANI (@ANI) January 2, 2019

​وسعت حكومة ولاية كيرالا التي تديرها أحزاب يسارية إلى السماح للنساء بدخول معبد ساباريمالا في إجراء أثار انتقادات من الحزبين السياسيين الرئيسيين في البلاد بما في ذلك حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي ينتمي له رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

We have been cheated, and all this is a conspiracy by CPI and few others. They cheated Hindus, and Sabarimala Temple: @RahulEaswar, Activist, tells @AnchorAnandN on #TheRightStand | #SabarimalaForAll pic.twitter.com/ocp5Pxjo41 — News18 (@CNNnews18) January 2, 2019

​وتؤمن الجماعات الهندوسية المحافظة بأن النساء في سن الحيض، أي بين سن 10 و50 عاما، سيلحقن النجاسة بالضريح الداخلي في المعبد.

Millions of women in the Indian state of Kerala have formed a series of human chains extending an estimated 620 kilometers (385 miles), in protest at a refusal to admit women to the Sabarimala Temple, one of Hinduism's holiest sites https://t.co/DrEv0DZ5YS pic.twitter.com/5cgUKImIB4 — CNN (@CNN) January 2, 2019

​وذكرت قنوات إخبارية محلية أن كبير الكهنة أغلق المعبد لأداء طقوس تطهير بعد أن زارته المرأتان، وفقا لـ"رويترز".

Two women Bindu and Kanakdurga entered Kerala's #Sabarimala Temple at 3.45am today. Both had attempted to trek Sabarimala few days back.



This is Commie Govt's true face & their obssession of Breaking Sabarimala and Hindu Traditions by hook or by crook pic.twitter.com/9YWwS8KY7Z — Rosy (@rose_k01) January 2, 2019

​ودعا بي.إس سريدهاران بيلاي، رئيس حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في ولاية كيرالا، إلى احتجاجات واصفا ما حدث "بالمؤامرة من الملحدين لتدمير المعابد الهندوسية" وقال إن حزبه، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، "سيدعم الكفاح ضد تدمير الشيوعيين لعقديتنا".