بالفيديو... احتجاجات في الهند بسبب مخالفة امرأتين الأعراف

وذكرت وسائل إعلام هندية أن احتجاجات خرجت في مدن هندية أخرى، وذلك بعدما تحدت امرأتان تقليدا يعود لقرون من الزمن ويحظر على النساء في سن الحيض دخول المعابد الهندوسية.
وكانت المحكمة العليا في الهند أمرت السلطات في سبتمبر/ أيلول برفع حظر دخول النساء في سن الحيض معبد ساباريمالا الهندوسي الذي يقع بولاية كيرالا ويقصده الملايين سنويا.
إلا أن المعبد رفض الالتزام بحكم المحكمة وأحبط آلاف الهندوس محاولات نساء لزيارته.
#WATCH Two women devotees Bindu and Kanakdurga entered & offered prayers at Kerala's #SabarimalaTemple at 3.45am today pic.twitter.com/hXDWcUTVXA— ANI (@ANI) January 2, 2019
وسعت حكومة ولاية كيرالا التي تديرها أحزاب يسارية إلى السماح للنساء بدخول معبد ساباريمالا في إجراء أثار انتقادات من الحزبين السياسيين الرئيسيين في البلاد بما في ذلك حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي ينتمي له رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
We have been cheated, and all this is a conspiracy by CPI and few others. They cheated Hindus, and Sabarimala Temple: @RahulEaswar, Activist, tells @AnchorAnandN on #TheRightStand | #SabarimalaForAll pic.twitter.com/ocp5Pxjo41— News18 (@CNNnews18) January 2, 2019
وتؤمن الجماعات الهندوسية المحافظة بأن النساء في سن الحيض، أي بين سن 10 و50 عاما، سيلحقن النجاسة بالضريح الداخلي في المعبد.
Millions of women in the Indian state of Kerala have formed a series of human chains extending an estimated 620 kilometers (385 miles), in protest at a refusal to admit women to the Sabarimala Temple, one of Hinduism's holiest sites https://t.co/DrEv0DZ5YS pic.twitter.com/5cgUKImIB4— CNN (@CNN) January 2, 2019
وذكرت قنوات إخبارية محلية أن كبير الكهنة أغلق المعبد لأداء طقوس تطهير بعد أن زارته المرأتان، وفقا لـ"رويترز".
Two women Bindu and Kanakdurga entered Kerala's #Sabarimala Temple at 3.45am today. Both had attempted to trek Sabarimala few days back.— Rosy (@rose_k01) January 2, 2019
This is Commie Govt's true face & their obssession of Breaking Sabarimala and Hindu Traditions by hook or by crook pic.twitter.com/9YWwS8KY7Z
ودعا بي.إس سريدهاران بيلاي، رئيس حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في ولاية كيرالا، إلى احتجاجات واصفا ما حدث "بالمؤامرة من الملحدين لتدمير المعابد الهندوسية" وقال إن حزبه، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، "سيدعم الكفاح ضد تدمير الشيوعيين لعقديتنا".
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