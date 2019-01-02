ترامب: لم أحدد جدولا زمنيا للانسحاب من سوريا ونريد حماية الأكراد

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة أنه لم يحدد مدة أربعة أشهر للانسحاب من سوريا، وقال إن الولايات المتحدة تريد حماية القوات الكردية هناك.

وبحسب "رويترز"، قال ترامب إن القوات الأمريكية ستنسحب من سوريا "على مدى فترة من الوقت" وإنها تريد حماية المقاتلين الأكراد مع سحب القوات الأمريكية من هناك.

© REUTERS / RODI SAID ما حقيقة نقل القوات الأمريكية من سوريا إلى قاعدتين عسكريتين في العراق

وأضاف ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض أنه لم يحدد أبدا أربعة أشهر جدولا زمنيا للانسحاب، الذي كان قد أعلنه الشهر الماضي متجاهلا مشورة كبار مساعديه للأمن القومي ودون تشاور مع المشرعين أو حلفاء الولايات المتحدة الذين يشاركون في العمليات ضد "داعش"، بحسب "رويترز".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين أمس الأول، أن بلاده ستعيد قواتها من سوريا بوتيرة بطيئة، مشيرا إلى أنه على التوازي مع ذلك ستستمر تلك القوات في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

​فيما قام جنود أمريكيون بنقل أسلحة إلى العراق من مستودع في منطقة الحسكة في شمال شرق سوريا، وهذا هو أول مستودع يقومون بإخلائه بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات من سوريا، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، فجرت مفاجأة، بشأن الفترة التي تستغرقها القوات الأمريكية في الانسحاب من سوريا.

وزعمت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وافق على تمديد فترة انسحاب الجيش الأمريكي من سوريا، إلى 4 أشهر".