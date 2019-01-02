روحاني يكشف عن فائض في الميزان التجاري الإيراني

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الميزان التجاري سجل ربحاً يقدر بـ 750 مليون دولار باستثناء عائدات الصادرات النفطية، مع توفير عدد أكبر من فرص العمل للشباب الإيراني.

وقال روحاني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة أن الميزان التجاري لصادرات السلع غير النفطية رابح حيث سجل فائضاً قدره 750 مليون دولار في الأشهر التسعة الأخيرة وفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية.

© Sputnik . JONATHAN ERNST روحاني يعلق على زيارة ترامب الخاطفة للقاعدة الأمريكية في العراق

وبيّن روحاني أن الفضل للنشاط الاقتصادي الجيد يعود للناشطين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص مقدراً جهودهم الناجحة والمثمرة.

ونوّه روحاني إلى بعض العقبات التي تعترض القطاع النفطي معتبرها مجرد مشاكل جزئية ستتم معالجتها في القريب العاجل، موضحاً أن بيع النفط مستمر كما هو مخطط له.

وأضاف روحاني أنه تم توفير 3 ملايين و309 آلاف فرصة عمل خلال الأعوام الخمسة الماضية حيث بلغ عدد العاملين حتى الوقت الحالي 24 مليون مبيناً أنه تم تأمين 623 ألف فرصة عمل منذ (21 مارس/آذار) 2018 بداية العام الإيراني.

ويذكر أن نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري كان قد دعا إلى تطبيق ما سماه بـ"الاقتصاد المقاوم" للخروج من الظروف المعقدة والحساسة التي تتعرض لها إيران في ظل العقوبات الاقتصادية الجديدة المفروضة عليها منذ 7 أغسطس/آب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحابها من الاتفاق النووي في مايو/آيار.