السفير الأمريكي لدى روسيا يزور المواطن الأمريكي المحتجز في موسكو بتهمة التجسس

ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، بأن السفير الأمريكي لدى روسيا جون هانتسمان، زار المواطن الأمريكي بول ويلان الذي تم توقيفه في موسكو بتهمة التجسس.

واشنطن — سبوتنيك. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث، قوله، إن الولايات المتحدة أعربت لروسيا من خلال القنوات الدبلوماسية عن قلقها بشأن "التأخير بالوصول القنصلي" إلى المواطن الأمريكي".

Public relations center of Federal Security Service أسرة الأمريكي المتهم بالتجسس في روسيا تصدر بيانا بشأن اعتقاله

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، أن موسكو وفرت الوصول القنصلي للمواطن الأمريكي بول ويلان المحتجز في موسكو

كان مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن، بوقت سابق من اليوم الإثنين، عن احتجاز أفراد الجهاز للمواطن الأمريكي، بول ويلان، في موسكو، خلال قيام أفراد الجهاز بعملية لمكافحة التجسس. كما تم فتح تحقيق جنائي بتهمة "التجسس".

وقال مصدر بإدارة المعلومات لوكالة "سبوتنيك"، عند طلب التعليق على الموقف، إن "جميع المعلومات التي يمكن تقديمها حالياً حول مسألة احتجاز المواطن الأمريكي بول نيكولاس ويلان، واردة في تعليقات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. من جانبنا، يمكننا أن نقول إنه تم إعلام السفارة الأمريكية بشأن واقعة الاحتجاز، وفقا للمعاهدة القنصلية بين البلدين".