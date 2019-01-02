السفير الأمريكي لدى روسيا يزور المواطن الأمريكي المحتجز في موسكو بتهمة التجسس

واشنطن — سبوتنيك. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث، قوله، إن الولايات المتحدة أعربت لروسيا من خلال القنوات الدبلوماسية عن قلقها بشأن "التأخير بالوصول القنصلي" إلى المواطن الأمريكي".
كان مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن، بوقت سابق من اليوم الإثنين، عن احتجاز أفراد الجهاز للمواطن الأمريكي، بول ويلان، في موسكو، خلال قيام أفراد الجهاز بعملية لمكافحة التجسس. كما تم فتح تحقيق جنائي بتهمة "التجسس".
وقال مصدر بإدارة المعلومات لوكالة "سبوتنيك"، عند طلب التعليق على الموقف، إن "جميع المعلومات التي يمكن تقديمها حالياً حول مسألة احتجاز المواطن الأمريكي بول نيكولاس ويلان، واردة في تعليقات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. من جانبنا، يمكننا أن نقول إنه تم إعلام السفارة الأمريكية بشأن واقعة الاحتجاز، وفقا للمعاهدة القنصلية بين البلدين".
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