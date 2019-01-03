زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مقاطعة سيتشوان الصينية

أعلن مركز رصد الزلازل الصيني، أن زلزالا بقوة 5.3 درجة، وقع صباح اليوم الخميس في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.

بكين — سبوتنيك. وسجلت الهزات في الساعة 8.48 بالتوقيت المحلي (3.48 بتوقيت موسكو) في مقاطعة غونغ بضواحي منطقة ييبين. وتم رصد مركز الهزات على عمق 15 كيلومترا.

ولم ترد أية معلومات عن ضحايا أو حصول دمار نتيجة الزلزال.