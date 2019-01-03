ترامب: هذا هو سبب انهيار الاتحاد السوفيتي

وقال ترامب خلال مقابلة أجراها مع قناة فوكس نيوزيوم أمس الأربعاء: "روسيا كانت ضمن الاتحاد السوفيتي، والذي تفكك بسبب إفلاسه، بعد حربه في أفغانستان".

وأضاف بقوله:

موسكو فعلت الصواب عندما أدخلت قواتها إلى أفغانستان بسبب وجود تهديد كبير لأمنها من قبل طالبان.

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) 2 января 2019 г.

في 29 كانون الأول / ديسمبر الماضي، وردت تقارير تؤكد أن واشنطن ستبقي قواتها في أفغانستان، على الرغم من انتشار شائعات حول نية واشنطن سحب جزء من الجيش الأمريكي من هناك.

وفقا للاحصائيات الرسمية، على مدى 10 سنوات من وجود القوات السوفيتية على أراضي أفغانستان (1979-1989)، قتل أكثر من 15 ألف جندي سوفيتي. وأصيب أكثر من 53 ألف شخص، ونتيجة لذلك أكثر من 10 آلاف شخص أصيب بالإعاقة الدائمة، واستمرت الحرب الأهلية في أفغانستان حتى بعد انسحاب القوات السوفيتية.