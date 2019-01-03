الهند ترحل مجموعة ثانية من الروهينغا إلى ميانمار

وذكرت وكالة "روتيرز"، أن تلك العائلة تصبح ثاني مجموعة يجري ترحيلها خلال أربعة شهور، في حملة على المهاجرين غير الشرعيين.
وقالت الشرطة إن السلطات ألقت القبض على العائلة، المؤلفة من زوج وزوجته وأطفالهما الثلاثة ومن المقرر ترحيلها اليوم، وسجنتها في ولاية أسام في شمال شرق البلاد في عام 2014 لدخول الهند دون وثائق سليمة.
وقال بهاسكار جيوتي مهانتا المسؤول في شرطة ولاية أسام لـ"رويترز"، "هولاء الخمسة موجودون الآن عند البوابة الحدودية المتاخمة لولاية مانيبور وننتظر مسؤولين من ميانمار لتسليمهم رسميا لهم".
وأضاف أن هناك 20 مواطنا آخر من ميانمار في سجون ولاية أسام ألقي القبض عليهم جميعا لدخول البلاد بشكل غير مشروع. لكن لم يتضح بعد إن كانوا جميعا من أقلية الروهينغا في ميانمار أم لا.
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