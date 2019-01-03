طرد مستوطنين من موقع استيطاني غير قانوني بالضفة الغربية

طردت الشرطة الإسرائيلية شبه العسكرية عشرات المستوطنين اليهود من موقع استيطاني غير قانوني في الضفة الغربية المحتلة اليوم الخميس 3 كانون الثاني/ يناير، في عملية إجلاء أصيب خلالها عدد من الأشخاص.

© AFP 2018 / Menahem KAHANA الخارجية الروسية: الاستيطان لن يعزز أمن إسرائيل

وأقام مستوطنون بيتين متنقلين في موقع "أمونا" الاستيطاني الشهر الماضي فيما وصفوه بأنه احتجاج على زيادة في هجمات الفلسطينيين بالضفة الغربية في الآونة الأخيرة. بحسب ما ذكرته "رويترز".

وقبل عامين، أخرجت الشرطة المستوطنين من أمونا، وكان عددهم 300، بعد أن قررت المحكمة العليا أن الموقع الاستيطاني أقيم دون سند قانوني ودون تصريح من الحكومة الإسرائيلية على أرض يملكها فلسطينيون في عام 1995.

وقالت الشرطة إن خمسة على الأقل من أفرادها أصيبوا في عملية اليوم الخميس بحجارة ألقاها المستوطنون وأكثرهم في سن المراهقة. وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن ستة مستوطنين أصيبوا أيضا.

وجاء الإجلاء بعد أن رفضت محكمة القدس الجزئية، أمس الأربعاء، التماسا من المستوطنين يطلبون فيه عدم طردهم.

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وتعتبر معظم الدول جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية.

ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي استولت عليها إسرائيل أيضا في حرب عام 1967. ويعيش في المنطقتين أكثر من 2.6 مليون فلسطيني.

وبينما تثير المشروعات الاستيطانية الإسرائيلية عادة إدانة من جانب الفلسطينيين وفي أوروبا، تتجنب الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب إلى حد كبير توجيه انتقادات علنية للمستوطنات.