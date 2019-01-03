صحيفة: أمريكا تريد تجريد كوريا الشمالية من أسلحتها النووية

اتهمت صحيفة كورية شمالية، الولايات المتحدة الأمريكية بأن لديها نية خبيثة لتجريد كوريا الشمالية من أسلحتها النووية، دون رغبة في بناء علاقات جديدة وجيدة معها.

وقالت صحيفة "رودونج سينمون" الكورية الشمالية، اليوم الخميس 3 يناير / كانون الأول الجاري، إن العام الماضي شهد ما وصفه بـ"تغييرات رائعة وتحركات عظيمة في العلاقات مع كوريا الجنوبية وواشنطن".

© AFP 2018 / Ed Jones Ed Jones الاشتباه بإجراء اختبارات لصواريخ باليستية في كوريا الشمالية

وأضاف: "لكن إحراز تقدم في الروابط بين الكوريتين متعثر بسبب السياسات الأمريكية".

وتابع: "نطالب أمريكا بفعل ما ينبغي لتحسين العلاقات بين البلدين وعدم توجيه تحذيرات لا داعي لها فيما تتدخل قضية العلاقات بين الشمال والجنوب وهي شأن داخلي للأمة الكورية".

وذكرت الصحيفة أنه بعد يوم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تلقى رسالة عظيمة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وأنه ربما يجتمع معه مجددا في المستقبل القريب في إطار جهود إقناعه بالتخلي عن الأسلحة النووية.

ونوهت الصحيفة إلى حديث ترامب عن المفاوضات الأمريكية المتعثرة مع كيم، مشيرا إلى أنه لولا إدارته لكانت حربا ضخمة اندلعت في آسيا"، مشيرا إلى أنه ليس متعجلا، لست مضطرا للتعجل، وكل ما أعلمه هو أنه لا توجد صواريخ ولا اختبارات" في إشارة إلى الاختبارات النووية والصاروخية الكورية الشمالية والتي توقفت منذ النصف الثاني من عام 2017.