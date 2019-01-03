نائب لجنة الدفاع بـ"الدوما" يشكك في انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

قال نائب رئيس لجنة الدوما لشؤون الدفاع الروسي يوري شفيتكين، اليوم الخميس، إن خفض التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان، يحسن الوضع في المنطقة، لكن التصريحات يجب أن تكون مدعومة بالأفعال الحقيقية.

© AP Photo / Rahmat Gul أفغانستان تغير موعد الانتخابات لهذه الأسباب

وقال شفيتكين، لوكالة " سبوتنيك ": "الوضع سيتحسن في حال انسحبت القوات الأمريكية من أفغانستان ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الأمريكية هناك، هم باقون، أي أن التصريحات لا ترافقها الأفعال الحقيقية".

وأوضح رئيس لجنة الدوما لشؤون الدفاع: "بالتأكيد إنني أشك في أنهم سيخفضون قواتهم في أفغانستان، لأن (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب أعلن الانسحاب النهائي للقوات من سوريا، وفي الوقت نفسه تم تعليق هذا الانسحاب، أي أن هذا يوضح النهج المزدوج في حل هذه القضايا".

وتخطط الولايات المتحدة الأمريكية إلى خفض التواجد العسكري بحجم الضعف في أفغانستان، لكن ومع ذلك، فإنهم سيبقون فيها مجموعات من قوات الضاربة الخاصة التي ستشن غارات ضد مقاتلي طالبان والجماعة الإرهابية التابعة للتنظيم الإرهابي "داعش"، المحظور في روسيا.

ويتواجد في أفغانستان الآن أكثر من 14 ألف عسكري أمريكي. حيث كان عددهم 10 آلاف جندي في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.