الصين تعلن سبب اعتقالها لمواطنين كنديين

أعلن المدعي العام في الصين، أن مواطنين كنديين اعتقلا بعد أن ألقت أوتاوا القبض على رئيسة تنفيذية لشركة تكنولوجيا صينية انتهكا القانون "بلا شك".

ووفقا لوكالة "رويترز"، ذكرت السلطات في بكين في وقت سابق أنها تشتبه في أن مايكل كوفريج وهو دبلوماسي سابق ومستشار لدى مجموعة الأزمات الدولية ورجل الأعمال مايكل سبافور يشكلان خطرا على أمن الدولة.

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وقال المدعي العام الصيني تشانغ جون "بلا شك، انتهك المواطنان الكنديان الموجودان في الصين قوانين بلادنا ويجري التحقيق في الوقت الراهن بشأنهما حسب الإجراءات المتبعة".

وأضاف تشانغ أن التحقيق يجرى بما يتمشى "تماما" مع القانون ردا على سؤال من رويترز خلال إفادة عن متى ستوجه اتهامات رسمية للرجلين، ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

واعتقل الرجلين بعد أن ألقت الشرطة الكندية القبض على منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة لتكنولوجيا الاتصالات في الأول من ديسمبر/كانون الأول في فانكوفر بناء على طلب من الولايات المتحدة.

واتهمها الادعاء الأمريكي بتضليل بنوك بشأن تعاملات ترتبط بإيران مما يعني أن البنوك انتهكت العقوبات.

ولم تورد الحكومة الصينية تفاصيل تذكر عن الكنديين المعتقلين ولم تربط بشكل مباشر بين القبض عليهما واعتقال منغ.