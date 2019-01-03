طهران تشير إلى احتمالات مصدر الرائحة الكريهة التي انتشرت في العاصمة

أثار انتشار روائح كريهة في العاصمة الإيرانية طهران، أمس الأربعاء، مخاوف السكان، وخاصة أن مصدر تلك الرائحة كان مجهولا.

© REUTERS / Morteza Nikoubazl إيران... رائحة كريهة مجهولة المصدر تثير مخاوف السكان

صرح محافظ طهران، أنوشيروان محسني بندبي، اليوم الخميس 3 كانون الثاني/ يناير، أنه من المحتمل جدا أن تكون مادة كيميائية مثل "مركابتان" مصدر الرائحة الكريهة التي انتشرت في أجواء طهران عدة ساعات يوم أمس الأربعاء. بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس".

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين، اليوم الخميس، على هامش زيارته التفقدية لمركز تنقية المياه في بلدة "إسلام شهر" جنوب العاصمة طهران قال محسني بندبي، "إن لجنة إدارة الأزمة والأجهزة ذات الصلة قامت منذ انتشار الرائحة الكريهة باتخاذ العديد من الإجراءات لمعرفة مصدر الرائحة".

وأضاف، أن البعض احتمل حدوث كسر في أنابيب مياه الصرف الصحي أو الغاز أو عوامل أخرى، إلا أن التحقيقات التي أجريت أثبتت أن أيا من هذه العوامل لم تكن السبب في الرائحة الكريهة.

وتابع محافظ طهران، أنه من المرجح كثيرا أن تكون مصدر الرائحة الكريهة مادة كيميائية مثل "مركابتان" قد اريقت عمدا أو سهوا في مكان ما من العاصمة.

وأوضح محافظ طهران أن انتشار الرائحة استغرق ما بين 2 إلى 3 ساعات ولكن التحقيقات التي أجريت لم تصل لغاية الآن إلى مصدر الرائحة بدقة.