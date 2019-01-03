إثيوبيا تعلن موعد دخول "سد النهضة" للخدمة بشكل كامل

كشف وزير المياه والطاقة الإثيوبي، سلشي بيكلي، اليوم الخميس عن موعد بدء إنتاج الطاقة من سد النهضة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال بيكيلي إن إثيوبيا ستبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وأبلغ الوزير سلشي بيكيلي البرلمان "الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات باستخدام توربينين اثنين".

وأوضح الوزير أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022.

وقعت هيئة الطاقة والكهرباء اليوم اتفافية مع شركة "جي هيدرو" الفرنسية،لتصنيع محركات وتوربينات تستخدم لتوليد الطاقة، وتركيبها في سد "النهضة".

وبناءً على الاتفاقية ، سيتم دفع 53.9 مليون يورو لشركة "جي هيدرو"، لتصنيع مولدات التوربين وإصلاحها واختبارها في خمس وحدات لتوليد الطاقة. pic.twitter.com/A8m8aIKcvK — #إثيوبيا بالعربي🇪🇹 (@AR_Ethiopia) January 2, 2019

وأطلقت إثيوبيا مشروع "سد النهضة" في 2011، ويتم تشييده بإقليم "بني شنقول ـ جمز"، على بعد أكثر من 980 كم عن العاصمة أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في 5 سنوات، قبل أن تقر لاحقا بتأخر أعمال البناء في السد.

وسيكون السد الذي يولد 6.45 ميغاوات أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم عند اكتماله.

كما اكملت الهيئة مفاوضاتها لتوقيع اتفاقية مع شركة «سينوهيدرو» الصينية للهندسة الكهربائية، لبناء قنوات لتنقية المياه والتحكم وتفريغ الفيضانات.

كما تم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Gezhouba الصينية ، وهي الشركة التي أبرمت اتفاقية من الباطن مع شركة (METEC) لمواصلة عملها في السد. — #إثيوبيا بالعربي🇪🇹 (@AR_Ethiopia) January 2, 2019

وتخشى مصر أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.

وأوضحت وكالة الأنباء الأثيوبية، أن رئيس الوزراء أبي أحمد، أكد أكثر من مرة حرصه الشخصي الشديد على حقوق القاهرة في نهر النيل، وأنه لن يؤثر على حصة مصر المائية.