أسوأ 10 أخطاء فعلها ترامب في 2018

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثير من الجدل منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2016، شهدت الكثير من الأخطاء، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

© REUTERS / JONATHAN ERNST ترامب يفاجئ الجميع بحقيقة ما وجده في سوريا وسبب الانسحاب

نشرت الصحيفة ، في تقرير لها أمس الأربعاء 2 يناير / كانون الثاني الجاري، مقالا للكاتب مارك تيسن، تحدث فيه عن أسوء 10 أخطاء ارتكبها ترامب في 2018.

1- الدول القذرة

في يناير/كانون الثاني 2018، ذكرت وسائل الإعلام أنه خلال اجتماع حول الهجرة مع أعضاء مجلس الشيوخ، وصف ترامب دول العالم الثالث بـ"الدول القذرة".

كان ترامب قد ذكر، على وجه الخصوص، هايتي والسلفادور وعدد من الدول الأفريقية، وهو ما أثار ضجة وردود فعل واسعة ضده.

2- تدويناته الهجومية

كتب ترامب تدوينات كثيرة على "تويتر" كانت تحمل هجوما حادا على مسؤولين سابقين وصف بعضهم بـ"الكلب"، بينما الممثلة ستورمي دانيالز بـ"وجه الحصان".

This is worth the read and is what we saw in focus groups all through out 2018. Voters want their candidates to live in reality when they talk about issues and what can get done https://t.co/gF8ro7MOnJ — John Anzalone (@JohnAnzo) January 3, 2019

3- إساءة استخدام السلطة

ألغى ترامب التصريحات الأمنية الخاصة بمدير الـ"سي آي إيه" السابق جون برينان، واستخدمه سلطته بطريقة أثارت انتقادات واسعة خلال حديثه مع مراسل "سي إن إن" جيم أكوستا، في البيت الأبيض.

Opinion | The 10 worst things Trump did in 2018 https://t.co/38WnfJrl8T — Stephen Donnelly (@tvc15ma) January 3, 2019

4- تعامله الخاطئ مع الناخبين

تسبب ذلك في عزوف سكان الضواحي عنه في انتخابات عام 2016، بينما ستطلب استعادة هذه الأصوات إذا أراد أن يفوز بالانتخابات المقبلة.

5- وفاة جون ماكين

لم يستطع ترامب إخفاء عدم حبه لجون ماكين، لكنه كان يجب عليه أن يتعامل مع وفاته بطريقة مشرفة تناسب منصبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وتناسب مكانة ماكين، الذي يعتبره الأمريكيين أحد أبطالهم.

6- قضية جمال خاشقجي

تسببت الطريقة، التي تعامل بها ترامب مع قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في الإضرار بالقيم الأمريكية.

7- مؤتمر مع الرئيس الروسي

يرى كاتب المقال أن الطريقة، التي ظهر بها ترامب خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، كانت محرجة.

8- أطفال المهاجرين

Can't wait for the 10 worst things tomorrow….that should be fun… seriously, he is a buffoon but has done some good things.

The 10 best things Trump did in 2018 https://t.co/YkWgW881iI via @nypost — MetsFanForLife (@roseh15) January 1, 2019

كانت سياسته الخاصة بالفصل بين أطفال المهاجرين وأسرهم على حدود أمريكا الجنوبية بمثابة مأساة لا يمكن تجنبها.

9- الانسحاب من أفغانستان

اعتبر كاتب المقال أن انسحاب أمريكا من أفغانستان كان من أكبر الأخطاء، التي ارتكبها ترامب عام 2018، مشيرا إلى أن هذا الانسحاب كان بمثابة بمثابة منحة إلى حركة "طالبان".

Trump Cuts Obama’s Refugee Inflow by More than 75 Percent in 2018 https://t.co/T0N7aK8Ire via @BreitbartNews @JxhnBinder — FAIR (@FAIRImmigration) January 3, 2019

10- الانسحاب من سوريا

يقول كاتب المقال إن قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، يخفف وطأة القوة الأمريكية عن الإرهابيين هناك، مشيرا إلى أن تصريحاته بشأن هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، معتبرا أن ذلك لم يحدث.