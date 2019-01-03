وزير الخارجية الألماني يعزي في ضحايا انهيار مبنى في ماغنيتاغورسك بروسيا

أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن تعازيه في ضحايا انهيار المبنى السكني بمدينة ماغنيتاغورسك وسط روسيا.

© Sputnik . Олег Елкин التعرف على هوية 22 شخصا من ضحايا مبنى "ماغنيتاغورسك" من بينهم ثلاثة أطفال

برلين — سبوتنيك . ونشرت وزارة الخارجية الألمانية على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حديث وزير خارجيتها: "معنويا أنا مع الناس الذين فقدوا أحبابهم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

ووقع انهيار في مبنى سكني بمدينة ماغنيتاغورسك، الاثنين الماضي، جراء انفجار غاز منزلي، مما نتج عنه مصرع 37 شخصا بينهم 6 أطفال.

وفي سياق متصل، أصدر حاكم مقاطعة تشيليابينسك، بوريس دوبروفسكي، قرارا بإعلان الثاني من يناير/ كانون الثاني، "يوم حداد" في أرجاء المقاطعة على ضحايا حادث انفجار الغاز في ماغنيتاغورسك.