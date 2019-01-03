سلطنة عمان تمنح ميزة جديدة للإيرانيين

وفرت السلطات في سلطنة عمان إمكانية منح الإيرانيين تأشيرات دخول لمدة شهر واحد عبر مطاراتها، دون الحاجة إلى التوجه إلى السفارة العُمانية، في العاصمة طهران.

وقال مكتب الجمارك الإيراني، اليوم الخميس، إن هناك فرصة للمواطنين الإيرانيين للحصول على تأشيرة لمدة شهر واحد، بمبلغ 20 ريالاً (العملة العمانية) وهو 5 ملايين و600 ألف ريال إيراني (حوالي 133 دولار)، في مطار مسقط الدولي. وذلك وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

© REUTERS / TT News Agency/Claudio Bresciani صحيفة: لقاء سري "حذر جدا"... مفاجأة توسطت فيها سلطنة عمان