رئيس سابق لجهاز الأمن ألاوكراني يترشح للانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني وزعيم حزب العدالة فالنتين ناليفايتشينكو عزمه في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 31 آذار/ مارس القادم.

وذكرت الخدمة الصحفية للحزب نقلا عن ناليفايتشينكو قوله:

"إن مهمة الرئيس تتلخص في خدمة الناس، وعدم الاختباء خلف أسوار القصر الرئاسي".

وأشار ناليفايتشينكو إلى أنه سيضع حدا للفساد في الدوائر الحكومية في حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية.

ومن جانبه أعلن الممثل الكوميدي الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة، والذي يعتبر أحد ألمع نجوم الكوميديا في أوكرانيا.

وأطلقت أوكرانيا حملة الانتخابات الرئاسية قبل عدة أيام. وكان من بين المرشحين المحتملين النائب المؤيد لروسيا يوري بويكو وزعيم الحزب الراديكالي الشعبوي أوليغ لياشكو ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو، ورجل الاستعراض فلاديمير زيلينسكي.