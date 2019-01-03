مندوب الصومال بمجلس الأمن: أجدد النداء بعدم تدخل الأمم المتحدة في شؤوننا الداخلية

دعا مندوب الصومال في مجلس الأمن، أبو كار عثمان، اليوم الخميس، الأمم المتحدة، إلى عدم التدخل في شؤون بلاده الداخلية.

القاهرة، سبوتنيك. وأشار أبو كار عثمان إلى أن الصومال دولة ذات سيادة، وذلك بعد يوم واحد من قرار الحكومة الصومالية بإبعاد موفد الأمم المتحدة إليها، نيكولاس هايسوم، بعد ما اتهمته بـ "التدخل المتعمد" في "سيادتها".

وقال عثمان في جلسة مجلس الأمن بشأن الصومال "أجدد النداء لمجلس الأمن بأن واجب الأمم المتحدة وممثليها أن يتقيدوا بولايتهم، وألا يتدخلوا بالشأن الداخلي، ودعوا الصوماليين يقررون مصيرهم".

وتابع "نحن أمة ذات سيادة بحقوق كاملة ونكافح الإرهاب والفساد، نتوقع من الأمم المتحدة أن تدعم تلك الصورة الإستراتيجية"، مضيفا ونحن "نجدد التزامنا الوطني والعالمي بحماية حقوق الإنسان".

يتبع…