مستشار لترامب: مبيعات أبل ستتعافى عند التوصل لاتفاق تجاري مع الصين

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "إذا أجرينا مفاوضات ناجحة مع الصين، ستتعافى حينها مبيعات أبل وغيرها"، وفقا لرويترز.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez صدمة كبرى... "أبل" تستعين بغريمتها "المقلدة" لتصنيع "آيفون"

وخفضت " أبل "، أمس الأربعاء، توقعاتها لإيرادات ربعها المالي الأول الذي انتهي في 29 ديسمبر/كانون الأول إلى 84 مليار دولار، وهو ما يقل عن توقعات المحللين البالغة 91.5 مليار دولار وعن توقعات أبل الأصلية التي وضعت إيرادات الربع بين 89 و93 مليار دولار.

وتلك هي المرة الأولى التي تصدر فيها "أبل"، تحذيرا بشأن توقعات إيراداتها قبل نشر النتائج الفصلية، منذ إطلاق هاتفها "آيفون" في عام 2007.

وقال بعض المستهلكون الصينيون اليوم الخميس، إن أسعار هواتف آيفون مبالغ فيها، وأضافوا أن المنافسة التي تشكلها شركات محلية ساهمت في اتخاذ شركة أبل خطوة غير معتادة بخفض توقعاتها للمبيعات الفصلية في الصين.

وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، أمس الأربعاء، إن السبب في خفض التوقعات هو تباطؤ مبيعات "آيفون" في الصين، التي يرزح اقتصادها تحت وطأة الضبابية المحيطة بالعلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.

وتأتي الخطوة التي نالت من أسهم "أبل"، بينما يتسلط الضوء بشكل متزايد على محاولات بكين إنعاش النمو الاقتصادي، وأثار خفض التوقعات قلق الموردين الآسيويين، وأدى إلى موجة بيع في الأسواق العالمية عموما.