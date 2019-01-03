مسؤول في البنتاغون: خطة الانسحاب السورية هدفها إرضاء ترامب

وقال مسؤول في البنتاغون لشبكة CNN، إن المخطط الزمني الذي يبلغ 120 يومًا يهدف إلى "إرضاء الرئيس وليس قتل الجميع"، مضيفا: "ربما ينبغي أن يستغرق وقتا أطول إذا سألتني". وذلك وفقا لحديث مصادر مطلعة متعددة لـCNN في معرض حديثها عن المهلة الجديدة التي تقدر بنحو 120 يوما.
بينما قال السيناتور، ليندسي غراهام، للصحفيين، الأحد: "أعتقد أننا نبطئ الأمور بطريقة ذكية… أعتقد أننا في حالة توقف، حيث يعيدون تقييم أفضل السبل لتحقيق هدف الرئيس، المتمثل في جعل الناس يدفعون المزيد والقيام بالمزيد".
تقول المصادر إن الجدول الزمني الذي يبلغ 120 يومًا، والذي يتم الإبلاغ عنه على أنه تباطؤ، ليس تباطؤًا بأي شكل من الأشكال، فهو الحد الأدنى من التسلسل الزمني الذي يحتاجه الجيش، حتى في تنفيذ النظام المفاجئ بطريقة آمنة ومنظمة.
وتشير المصادر التي تتحدث فقط في الخلفية لتفادي غضب الرئيس، أو لتجنب المزيد من الفوضى الإدارية، إلى أن قرار قرار ترامب الأصلي كان "متهورًا". ففي مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال الرئيس فجأة إن الولايات المتحدة ستخرج من سوريا "في أقرب وقت ممكن"، ثم رفض إعادة النظر عندما ضغط عليه المستشارين.
وقالت المصادر إن مسؤولي البنتاغون عادوا، وقالوا له إنه من المستحيل الانسحاب في أقل من 120 يوما. ثم وافق الرئيس على 120 يوماً، لكنه اعتبر على موقع تويتر أن الجنود كانوا "بطيئين" في عودتهم إلى بلادهم.
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