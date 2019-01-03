مسؤول في البنتاغون: خطة الانسحاب السورية هدفها إرضاء ترامب

أخبر مسؤولون في البنتاغون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قراره بسحب القوات من سوريا في غضون 30 يوما، كان مستحيلا ماديا من دون وجود مخاطر كبيرة على القوات الأمريكية.

وقال مسؤول في البنتاغون لشبكة CNN، إن المخطط الزمني الذي يبلغ 120 يومًا يهدف إلى "إرضاء الرئيس وليس قتل الجميع"، مضيفا: "ربما ينبغي أن يستغرق وقتا أطول إذا سألتني". وذلك وفقا لحديث مصادر مطلعة متعددة لـCNN في معرض حديثها عن المهلة الجديدة التي تقدر بنحو 120 يوما.

© AP Photo / Hussein Malla سيناتور جمهوري بارز يطلب من ترامب إعادة النظر في الانسحاب من سوريا