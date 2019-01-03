خطوة عسكرية إسرائيلية جديدة بشأن غزة

وأفادت القناة العاشرة العبرية، اليوم الخميس، بأن سلاح الجو الإسرائيلي التقط صورا للجدار المائي على الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة، وذلك بعيد الانتهاء من بنائه وتدشينه قبل أيام.

وذكرت القناة العبرية أن مروحية إسرائيلية وثقت الحاجز المائي الذي انتهى الجيش الإسرائيلي قبل أيام من بنائه على الحدود البحرية الشمالية مع قطاع غزة، وهو الجدار الذي تم تدشينه لمنع تسلل عناصر الكوماندو البحري الفلسطيني، التابع لحركة حماس.

תיעוד מהרחפן: כך נראה המכשול הימי שימנע חדירות מעזה • @bokeralmog עם התיעוד המלא >> https://t.co/tsScN3UVpH pic.twitter.com/MFTc56HwEi — חדשות עשר (@news10) January 3, 2019

وأوردت القناة العبرية أن الحاجز المائي يصل طوله إلى 200 متر داخل الماء، كما أن فوق الحاجز الصخري تم بناء حاجز جداري ذكي، يضم عدد من المجسات، وأجهزة استشعار يصل ارتفاعه لأعلى من ستة أمتار، وهي أجهزة إسرائيلية متقدمة لمنع عمليات التسلل الفلسطينية إلى داخل إسرائيل.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن قبل أيام الانتهاء من بناء الجدار المائي في منطقة زيكيم، على حدود شمال قطاع غزة.