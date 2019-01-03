انتخاب الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

صوت غالبية أعضاء مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، لصالح نائبة الحزب الديمقراطي، نانسي بيلوسي، لتولي منصب رئيس المجلس.

واشنطن — سبوتنيك. ويعتبر تولي بيلوسي لرئاسة المجلس تطور يتوقع على نطاق واسع أن يهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع احتمال توجيه الكونغرس الاتهام له في عدد من القضايا.

وسبق لبيلوسي أن ترأست المجلس ما بين عامي 2007 و 2011.

© REUTERS / JONATHAN ERNST ترامب يهدد بغلق الحكومة "إذا لم يحصل على ما يريد"

وقالت بيلوسي في خطاب أمام المجلس عقب إعلان فوزها:" هذا الكونغرس يجب أن يعكس صوت الأمريكيين، ويجب علينا أن نفي بتفويضنا من أجل الشعب".

وتقول تقارير أميركية إن فوز حزب الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب، في الانتخابات النصفية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر، ستعزز من مساعي الكونغرس للتحقيق مع ترامب في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الأمريكي في 2016، وهي الاتهامات التي ينفيها ترامب وموسكو.

وكانت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية قد نقلت عن بيلوسي قولها، في مقابلة حصرية، اليوم، إن "على ترامب أن ينتظر "عالما مختلفا" عن العامين الأولين من فترته الرئاسية حين سيطر الجمهوريون على غرفتي الكونغرس النواب والشيوخ.

وعن احتمال توجيه اتهام لترامب في قضية التدخل الروسي، قال بيلوسي:" لو كانت هناك أسس لاتهام الرئيس ترامب، وأنا لا أسعى لإيجاد تلك الأسس، سيتعين أن يتم ذلك بشكل مشترك بين الأحزاب على أساس من التوافق قبل أن أشرع في ذلك المسار".

وحول نية الديمقراطيين إجراء تحقيق حول نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة، تابع ترامب: "أقول للديمقراطيين دعونا نرى ما لديكم… أنا أسمع الكثير عن التحقيق ولكن لم يظهر شيء… ولكن يمكن أيضا أن نلعب من خلال مجلس الشيوخ، ولدي أدوات أفضل".