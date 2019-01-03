طيران التحالف الدولي يقتل 11 مدنيا من عائلة واحدة في دير الزور

أدت غارات التحالف الأمريكي على بلدة الشعفة بريف دير الزور إلى مجزرة قتل أثرها 11 مدنيا وألحقت دمار كبير في المنازل السكنية.

وقالت مصادر أهلية إن طائرات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي شنت مساء اليوم عدوانا على منازل سكنية في بلدة الشعفة ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا من عائلة واحدة، وفقا لوكالة "سانا".

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وأشارت المصادر الأهلية إلى أن عدوان طائرات التحالف الأمريكي ألحق دمارا كبيرا بعدد من المنازل وشرد العديد من العائلات التي فرت من منازلها نتيجة استمرار القصف العشوائي الذي ينفذه.

وطالبت سوريا مرارا عبر رسائل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف مجازر التحالف الأمريكي بحق السوريين وإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه المجازر التي أودت بحياة آلاف المدنيين السوريين منذ تشكيل التحالف خارج مجلس الأمن في آب 2014 ناهيك عن تدميره جميع الجسور على نهر الفرات والبنى التحتية في مئات التجمعات السكنية في المنطقة الشرقية.