بومبيو: روسيا لم تبذل جهدا للعودة إلى إطار معاهدة الحد من الأسلحة النووية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن روسيا لم تبذل جهدا للعودة إلى إطار معاهدة الحد من الأسلحة النووية بعد أن أعطتها الولايات المتحدة 60 يوما للقيام بذلك.

واشنطن — سبوتنيك. وقال الوزير الأمريكي خلال لقاء مع قناة "نيوز ماكس": "نحن الآن على بعد 30 يوما تقريبا من الموعد النهائي الذي قدمناه [لروسيا]. وللأسف، لم يقم الروس بأي جهد للامتثال للمعاهدة، مثلما حدث في السنوات الأربع أو الخمس السابقة، عندما تحدثنا عن ذلك مع الروس".

© Sputnik . Sergey Guneyev بوتين: موسكو لن تكون الطرف الذي سيغادر معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى

وأضاف بومبيو "سنواصل المفاوضات معهم لمحاولة إقناعهم بالعودة إلى الامتثال إلى المعاهدة، وعلى أقل تقدير، نلتزم بضرورة العودة إلى الامتثال للمعاهدة".

يذكر أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي معاهدة دولية، بدأ التوقيع عليها في 1 تموز/يوليو 1968 للحد من انتشار الأسلحة النووية التي تهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية. حتى الآن وقع على الاتفاقية 191 دولة. مع ذلك ما زال خارج الاتفاقية دولتين نوويتين (تملكان تجارب نووية مصرح بها) هما الهند وباكستان ودولة نووية محتملة هي إسرائيل (لم تصرح إسرائيل حتى الآن عن امتلاكها للسلاح النووي رغم الكثير من المؤشرات التي تؤكد ذلك). إحدى الأطراف التي يحتمل امتلاكها لقوة نووية هي كوريا الشمالية أيضا ما زالت خارج الاتفاقية. تم اقتراح الاتفاقية من قبل إيرلندا وكانت فنلندا أول من وقع عليها.

وكان الرئيسان الروسي دميتري مدفيديف والأميركي باراك اوباما، قد وقعا على معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في 8 نيسان/ أبريل 2010 بالعاصمة التشيكية براغ.

ويتعهد الطرفان بموجب هذه الوثيقة بتقليص واسع النطاق لأسلحتهما الهجومية. كما تنص المعاهدة على وجود صلة بين الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والدفاعية.

وتشير مقدمة الوثيقة إلى وجود ارتباط بين الدرع الصاروخي والأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وهي النقطة التي أصر على إدراجها في المعاهدة الجانب الروسي خلال إجراء المباحثات حول الوثيقة.