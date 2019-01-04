ترامب يستغل مسلسل "صراع العروش" وينشر صورة جديدة لمشروعه(صورة)

الصورة حملت وجه الرئيس الأمريكي و أسفله الجدار، الذي يعتزم ترامب بنائه على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية مع المكسيك.
يذكر بأن الرئيس الأمريكي إعتاد استخدام مثل هذه الصور على صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي و حتى في تغريداته على "تويتر".
ففي تشرين الثاني / نوفمبر، نشر ترامب صورة له على "تويتر"، وعبارة " العقوبات تقترب" و تاريخ "5 نوفمبر/تشرين الثاني"، وهو اليوم الذي فرضت فيه الولايات المتحدة الأمريكية جملة من العقوبات على إيران.
٢ نوفمبر ٢٠١٨
يذكر بأن إدارة قناة "HBO" التلفزيونية الأمريكية قد طلبت بعدم استخدام دعاية المسلسل الشهير "لعبة العروش" في الدعاية لأغراض سياسية، هي القناة التي تشارك بإنتاج و تمويل هذا المسلسل.
يذكر بأن دوائر الحكومة الأمريكية تعمل بشكل جزئي منذ 22 ديسمبر/كانون الأول، بسبب رفض الديمقراطيين في الكونغرس لمشروع الجدار على الحدود المكسيكية والذي إعتمده ترامب و البالغ 5 مليارات دولار.
ويعد بناء الجدار الفاصل على الحدود الأمريكية-المكسيكية، أحد الأمور التي وعد بها ترامب خلال حملته الإنتخابية رافضا فكرة التخلي عنه.
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