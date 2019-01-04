ترامب يستغل مسلسل "صراع العروش" وينشر صورة جديدة لمشروعه(صورة)

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ملصقا عليها عبارة " الجدار قريبا"، مع إشارة للمسلسل الشهير "صراع العروش".

الصورة حملت وجه الرئيس الأمريكي و أسفله الجدار، الذي يعتزم ترامب بنائه على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية مع المكسيك.

يذكر بأن الرئيس الأمريكي إعتاد استخدام مثل هذه الصور على صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي و حتى في تغريداته على "تويتر".

ففي تشرين الثاني / نوفمبر، نشر ترامب صورة له على "تويتر"، وعبارة " العقوبات تقترب" و تاريخ "5 نوفمبر/تشرين الثاني"، وهو اليوم الذي فرضت فيه الولايات المتحدة الأمريكية جملة من العقوبات على إيران.

يذكر بأن إدارة قناة "HBO" التلفزيونية الأمريكية قد طلبت بعدم استخدام دعاية المسلسل الشهير "لعبة العروش" في الدعاية لأغراض سياسية، هي القناة التي تشارك بإنتاج و تمويل هذا المسلسل.

يذكر بأن دوائر الحكومة الأمريكية تعمل بشكل جزئي منذ 22 ديسمبر/كانون الأول، بسبب رفض الديمقراطيين في الكونغرس لمشروع الجدار على الحدود المكسيكية والذي إعتمده ترامب و البالغ 5 مليارات دولار.

ويعد بناء الجدار الفاصل على الحدود الأمريكية-المكسيكية، أحد الأمور التي وعد بها ترامب خلال حملته الإنتخابية رافضا فكرة التخلي عنه.