تقرير: خطة استراتيجية إسرائيلية جديدة تجاه سوريا وإيران

وذكر الموقع الاستخباراتي الإلكتروني العبري "ديبكا"، اليوم الجمعة، أن إسرائيل وضعت استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران في القلب السوري، وذلك في أعقاب تغييرات اقتصادية وسياسية وعسكرية، فرضتها الإدارة الأمريكية مؤخرا تجاه سوريا وإيران معا.
مواجهة عسكرية واقتصادية
وأورد الموقع الاستخباراتي العبري أن الاستراتيجية الإسرائيلية في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، اعتمدت على ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية واقتصادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، بالتوازي مع تواجد قوات عسكرية أمريكية، أيضا، في سوريا، لمواجهة روسيا وإيران وحزب الله اللبناني، ولم تتخيل تل أبيب أن تقرر واشنطن الانسحاب المفاجيء من سوريا، وتعرضها وحدها لمواجهة إيران في سوريا.
انسحاب مفاجيء
وأضاف الموقع الاستخباراتي العبري، وثيق الصلة بجهاز الموساد الإسرائيلي، أن الجنرال قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني، يشكل قوة عسكرية جديدة من إيرانيين وعراقيين وكوادر لحزب الله ليكونوا نواة عسكرية يمكن من خلالها مواجهة الجيش الإسرائيلي، وبأن تلك القوات ستكون موالية تماما لإيران، على أن تعمل في كل من سوريا ولبنان والعراق وقطاع غزة، لمواجهة أي تهديد إسرائيلي محتمل.
تعاطي جديد
وأوضح الموقع الإسرائيلي أن القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية بدأت تتعاطى مع سياسة الخرج الأمريكي المفاجيء من سوريا، وإن لم يكن هناك استعداد كلي للتعامل مع الأجواء الجوية السورية بعد هذا الانسحاب، الذي يعني ضرورة التنسيق مع الروس في سوريا، بهدف القضاء على ما أسماه الموقع بـ"التهديد الإيراني".
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قرر في التاسع عشر من الشهر الماضي، وفجأة، الانسحاب من سوريا، لتقف إسرائيل عاجزة أم إيران وحزب الله اللبناني في سوريا.
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