تقرير: خطة استراتيجية إسرائيلية جديدة تجاه سوريا وإيران

وذكر الموقع الاستخباراتي الإلكتروني العبري "ديبكا"، اليوم الجمعة، أن إسرائيل وضعت استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران في القلب السوري، وذلك في أعقاب تغييرات اقتصادية وسياسية وعسكرية، فرضتها الإدارة الأمريكية مؤخرا تجاه سوريا وإيران معا.

مواجهة عسكرية واقتصادية

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وأفاد الموقع الاستخباراتي بأن مقولة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول محاربة بلاده لإيران عسكريا، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالدور نفسه، ولكن اقتصاديا، هي استراتيجية إسرائيلية جديدة تجاه إيران، في سوريا خصوصا، وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه العموم، وهي استراتيجية أو توجه عسكري جديد، فرضه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وأورد الموقع الاستخباراتي العبري أن الاستراتيجية الإسرائيلية في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، اعتمدت على ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية واقتصادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، بالتوازي مع تواجد قوات عسكرية أمريكية، أيضا، في سوريا، لمواجهة روسيا وإيران وحزب الله اللبناني، ولم تتخيل تل أبيب أن تقرر واشنطن الانسحاب المفاجيء من سوريا، وتعرضها وحدها لمواجهة إيران في سوريا.

انسحاب مفاجيء



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وأكد الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي أن قرار ترامب بالانسحاب من سوريا وضع إسرائيل أمام مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران في سوريا، وحدها، وبأنه لا يمكن التأكيد على أن إيران خضعت للعقوبات الأمريكية الاقتصادية التي فرضها ترامب، مؤخرا، أو يمكن القول إن إسرائيل نجحت عسكريا في مواجهة ودحر القوات الإيرانية من سوريا، وإنما ما نتج عن ذلك مجرد إعادة انتشار للقوات الإيرانية في سوريا، بحيث يمكنها مواجهة الجيش الإسرائيلي.وأضاف الموقع الاستخباراتي العبري، وثيق الصلة بجهاز الموساد الإسرائيلي، أن الجنرال قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني، يشكل قوة عسكرية جديدة من إيرانيين وعراقيين وكوادر لحزب الله ليكونوا نواة عسكرية يمكن من خلالها مواجهة الجيش الإسرائيلي، وبأن تلك القوات ستكون موالية تماما لإيران، على أن تعمل في كل من سوريا ولبنان والعراق وقطاع غزة، لمواجهة أي تهديد إسرائيلي محتمل.

تعاطي جديد

وأوضح الموقع الإسرائيلي أن القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية بدأت تتعاطى مع سياسة الخرج الأمريكي المفاجيء من سوريا، وإن لم يكن هناك استعداد كلي للتعامل مع الأجواء الجوية السورية بعد هذا الانسحاب، الذي يعني ضرورة التنسيق مع الروس في سوريا، بهدف القضاء على ما أسماه الموقع بـ"التهديد الإيراني".



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وأنهى الموقع الاستخباراتي تقريره المطول بالإشارة إلى أنه في حال استمرار رفض روسيا الموافقة على سماح القوات الجوية الإسرائيلية بالعمل في السماء السورية، كما سبق مع تركيا، فإنه الوضع الأمني الإسرائيلي سيصبح في خطر، وبأنه على تل أبيب وضع استراتيجية جديدة للتعاطي مع إيران، في أعقاب مفاجأة ترامب بالانسحاب من سوريا.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قرر في التاسع عشر من الشهر الماضي، وفجأة، الانسحاب من سوريا، لتقف إسرائيل عاجزة أم إيران وحزب الله اللبناني في سوريا.