تسريب عدد هائل من البيانات الشخصية لساسة في ألمانيا

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) أنه تم تسريب عدد هائل من البيانات الشخصية، تخص على الأرجح ساسة على المستوى الاتحادي والولايات في ألمانيا.