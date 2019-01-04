انطلاق شركة شحن بين القرم وسوريا قريبا

وقال مرادوف لوكالة "سبوتنيك" أنه "من حيث المبدأ تم حل المشكلة، وسوف يتم بناء شركة الشحن على أساس الإدارة البحرية، وتم إنشاء الشركة بشكل فعلي، وبقي حل عدد من القضايا التقنية، ومن ضمنها تقديم زملائنا من سوريا، الذين سيشاركون في إدارة الشركة الجديدة، وتحديد الأسطول والتعرف على أنظمة العمل".
وأكد مرادوف أن شركة الشحن ستبدأ بالعمل في الأشهر الأولى من هذا العام.
وأعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، خلال مؤتمره الصحفي الختامي الثلاثاء 25 أكتوبر/ كانون الأول، أن عملية إنشاء شركة الشحن "القرم-سوريا" وصلت إلى مرحلتها النهائية.
ووفقا لتوقعات أكسيونوف فإن حجم التبادل التجاري بين شبه جزيرة القرم وسوريا قد يصل إلى مليون طن في السنة.
وكانت القرم وسوريا قد وقعتا، في أكتوبر، على مذكرة تفاهم حول التعاون الاقتصادي. كما ناقش الجانبان شروط إنشاء شركة الشحن.
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