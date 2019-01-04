الخارجية التركية: ندين بشدة اعتبار واشنطن "ي ب ك/ بي كا كا" شريكا في محاربة "داعش"

أنطاكيا — سبوتنيك. أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول التطورات في سوريا ووحدات حماية الشعب الكردستاني.

​وقال المتحدث باسم الوزارة، حامي أقصوي، في بيان اليوم الجمعة 4 كانون الثاني/ يناير، "إن قيام بومبيو بالجمع بين الأكراد ووحدات حماية الشعب الكردية الإرهابية يظهر نقص المعلومات لديه بشكل مقلق إن لم يكن ذلك مقصودا‎".

وشدد المتحدث على أن "تصريحات بومبيو حول بلدنا مرفوضة من حيث الأسلوب والمضمون"، مشيرا إلى أنه "من غير المقبول تحوير الكفاح الذي تخوضه بلادنا ضد منظمة إرهابية على أنه يستهدف مجموعة معينة في سوريا".

#عاجل | الخارجية التركية: ندين بشدة اعتبار " ي ب ك/ بي كا كا" شريكا (من قبل الولايات المتحدة) في مكافحة #داعش — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 4, 2019

​وأشارت الخارجية التركية إلى أن "أنقرة نرفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المتعلقة ببلادنا في سياق الأزمة السورية من حيث الأسلوب والمحتوى". بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول".

#عاجل | الخارجية التركية: نرفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكي المتعلقة ببلادنا في سياق الأزمة السورية من حيث الأسلوب والمحتوى — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 4, 2019

​وأكدت أنقرة أن تركيا ستواصل مراعاة حماية حقوق الأكراد السوريين.