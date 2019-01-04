موجات الصقيع والثلوج تجتاح 17 محافظة إيرانية

أعلن رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ الإيرانية، مرتضى سليمي، أن موجات الصقيع والثلوج اجتاحت 17 محافظة إيرانية يوم أمس الخميس.

وقال مرتضی سلیمي إن هذه الموجة اجتاحت 17 محافظة في البلاد هي: مازندران، لرستان، المرکزية، كیلان، کردستان، قم، قزوین، زنجان، سمنان، فارس، خراسان الشمالیة، جهارمحال و بختیاري، طهران، البرز، اصفهان، اردبیل آذربایجان الغربیة، وفقل لوكالة "فارس".

© AP Photo / Pouria Pakizeh 646 مصابا جراء زلزال ضرب غربي إيران

وأضاف سليمي أن 4100 شخصا شملتهم عمليات الإغاثة والإنقاذ كما تم سحب 656 سيارة عالقة في الثلوج.

وتابع رئيس المنظمة أن 90 فريق إغاثة ينشطون حاليا في 53 طريقا بمختلف محافظات البلاد.

وأشار سليمي إلى أن 5 محافظات في البلاد اجتاحتها موجة السيول جراء هطول أمطار غزيرة خلال اليوم الماضي وهي: طهران، جهارمحال و بختیاري، خوزستان، سمنان وکهكیلویه وبویراحمد.

وتابع رئيس المنظمة: "تم تقديم خدمات إغاثية لـ 814 شخصا كما تم إسكان 700 شخص في أماكن مؤقتة، كما فقد شخص واحد في محافظة خوزستان وماتزال عمليات البحث عنه جارية لحد الآن".