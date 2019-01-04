خفر السواحل: إنقاذ نحو 44 مهاجرا قبالة سواحل تركيا

قال خفر السواحل التركي، في بيان له اليوم الجمعة، إنه تم إنقاذ 44 مهاجرا قبالة قرية ألتينوفا التركية بعد محاولة فاشلة للإبحار إلى جزيرة ليسبوس اليونانية.

وأضاف البيان أن المهاجرين، ومعظمهم قادمون من دول أفريقية، اتصلوا بخط المساعدة في وقت متأخر من يوم الخميس بعد غرق قاربهم وتعلقهم بحاجز لكسر الأمواج، وفقا لرويترز.

© REUTERS / Stringer إنقاذ 307 مهاجرين غير شرعيين قبالة الساحل الليبي

وفي عام 2015، أصبحت تركيا واحدة من نقاط الإنطلاق الرئيسية لأكثر من مليون مهاجر ينتقلون عبر البحر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، كثيرون منهم يفرون من الصراعات والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وخفضت تركيا بشكل كبير موجات الهجرة في عام 2016 بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بعد أن مات المئات أثناء العبور إلى جزر يونانية تقع على بعد بضعة أميال من الشاطئ التركي.

وبلغ عدد القادمين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى التكتل، بما في ذلك اللاجئون الذين يقطعون المعبر الأطول والأكثر خطورة من شمال أفريقيا إلى إيطاليا، 172ألفا و301 في عام 2017 نزولا من 362 ألفا و753 في عام 2016 ومليون و15 ألفا و78 في عام 2015 ، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.