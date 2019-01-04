بومبيو سيقوم بجولة خارجية في الشرق الأوسط ... وقضية خاشقجي على جدول الأعمال

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الجمعة:" سيسافر بومبيو إلى عمان والقاهرة والمنامة وأبو ظبي والدوحة والرياض ومسقط والكويت من 8 إلى 15 كانون الثاني/يناير الجاري".
وأضاف البيان أن:" بومبيو سيطّلع على آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال زيارته إلى الرياض".
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وقال بومبيو في وقت سابق إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، وحدت بين إسرائيل ودول عربية لخلق تحالف يحافظ على أمن الولايات المتحدة أمام المخاطر في الشرق الأوسط، ومنها التهديد الإيراني.
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