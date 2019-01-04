بومبيو سيقوم بجولة خارجية في الشرق الأوسط ... وقضية خاشقجي على جدول الأعمال

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن وزيرها مايك بومبيو سيسعى إلى استكمال التحقيق الذي تجريه السعودية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي عندما يزور الرياض خلال رحلتة إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الجمعة:" سيسافر بومبيو إلى عمان والقاهرة والمنامة وأبو ظبي والدوحة والرياض ومسقط والكويت من 8 إلى 15 كانون الثاني/يناير الجاري".

وأضاف البيان أن:" بومبيو سيطّلع على آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال زيارته إلى الرياض".

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وقال بومبيو في وقت سابق إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، وحدت بين إسرائيل ودول عربية لخلق تحالف يحافظ على أمن الولايات المتحدة أمام المخاطر في الشرق الأوسط، ومنها التهديد الإيراني.