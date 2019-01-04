فرنسا تأسف للقرار الصومالي المتعلق بالمبعوث الأممي

أعلنت فرنسا عن أسفها من القرار الصومالي باعتبار المبعوث الأممي الخاص للصومال نيكولاس هايسوم شخصا غير مرغوب فيه، ولا يمكنه العمل في البلاد بعد ذلك.

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان أن:" فرنسا تأسف لهذا الإعلان الأحادي الجانب وتعرب عن دعمها التام للسيد نيكولاس هايسوم الذي تميز دائما بالتزامه من أجل إحلال السلام، من خلال مهامه داخل الأمم المتحدة وفي جنوب أفريقيا على حد سواء".

وتابعت الخارجية الفرنسية:" ومن جهة أخرى، تؤكد فرنسا مجددا دعمها التام لفريق الأمم المتحدة ولجميع الجهات الشريكة الأخرى، ومن بينها الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، التي تبذل جهودا ميدانية حثيثة على الصعيدين البشري والمالي، والتي لا تكل تعمل من أجل إرساء الاستقرار في البلاد، بالشراكة مع الصوماليين كافة".

#الصومال



تأسف فرنسا لإعلان السلطات الصومالية رغبتها في أن يتوقف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال السيد نيكولاس هايسوم عن ممارسة مهامه وأن يغادر الأراضي الصومالية.



التصريح —> https://t.co/IEuv6hLV0y pic.twitter.com/zvez1Hwne9 — الخارجية الفرنسية (@francediplo_AR) January 4, 2019

وأشار بيان صادر عن الخارجية الصومالية أن "مبعوث الأمين العام للصومال نيكولاس هايسوم غير مرحب به في الصومال ولا يمكنه العمل في البلاد، مؤكدة أن هذا القرار بسبب خرق واضح من مكتب الأمم المتحدة لاستقلال البلاد وسلطاتها.