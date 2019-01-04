الفاتيكان يسمح باستئصال الرحم حال عدم القدرة على الإنجاب

وحسب بيان الفاتيكان الذي نشرت وكالة الأنباء الايطالية آكي جزء منه، فإن: "الرد الإيجابي على الشك في قانونية هذه المسألة، التي أثيرت في مجمع عقيدة الإيمان، جاء بموافقة من قبل البابا فرنسيس".

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كما أضاف البيان: "عندما يكون الرحم في حالة عجز تام ونهائي عن الإنجاب، وعند توصل الخبراء الطبيين إلى اليقين بأن الحمل قد يؤدي إلى الإجهاض الطبيعي قبل بلوغ الجنين مرحلة الولادة، فإنه يجوز استئصال الرحم".

يذكر أن المجمع الفاتيكاني كان قد تناول قضية استصال الرحم عام 1993 معتبرا ذلك أمرا "غير مسموح به أخلاقيا عندما يشكل خطرا على حياة أو صحة الأم" إلا أن الحالات التي أخذت بعين الاعتبار الآن تختلف عن تلك الحالات التي تم بحثها في السابق، حسب الفاتيكان.