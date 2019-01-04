مسؤول أمريكي: بومبيو سيوجه رسالة قوية إلى السعودية وقطر

قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيوجه رسالة قوية إلى السعودية وقطر، خلال زيارته المرتقبة إلى الخليج.

وأشار المسؤول الأمريكي في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، إلى أن بومبيو سيؤكد على السعودية وقطر أن الخلاف السعودي- القطري "لا يفيد" أي من البلدين.

© REUTERS / HANDOUT قطر ترد على الإمارات بشأن استمرار الأزمة الخليجية في 2019

وقال المسؤول إن بومبيو سيؤكد في رسالته أن الصراع الخليجي والأزمة السعودية القطرية تصب في مصلحة إيران بالمقام الأول.



وأكد السمؤول، أن بومبيو سيؤكد في محادثاته مع دول الخليج والحلفاء الآخرين على رسالة مفادها، أن أمريكا "لن تترك الشرق الأوسط".