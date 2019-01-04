نائبة تصف ترامب بكلمة خارجة... وحملة ضدها

بدأت حملة من الانتقادات تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، ضد رشيدة طليب العضوة الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي، بعد توجيهها كلمة مسيئة للرئيس دونالد ترامب.

وقالت طليب في فيديو انتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي، "يحبك الناس عندما تنتصر. وفي ذلك اليوم، عندما ينظر ابنك إليك ويقول: ماما، لقد فزت… والمتنمرون لا ينتصرون، أقول: لا، هم لا ينتصرون. لأننا سنفعلها. سنذهب هناك ونخضع (كلمة مسيئة تقصد بها الرئيس للعزل البرلماني".

Rashida Tlaib on Trump: "We're going to impeach the Motherf***er" https://t.co/cCyKN4mzYk pic.twitter.com/hoFUOsxuQp — Newsweek (@Newsweek) January 4, 2019

وطليب أول نائبة أمريكية، من أصول فلسطينية، وواحدة من مسلمتين تدخلان الكونغرس بعد الانتخابات الأخيرة.

وفيما رفض مغردون ما قالته طليب واعتبروه "إرهابيا"، قال آخرون إنه "ليس الأول الذي يستخدم فيه تصريحا جارحا، مذكرين بتصريحات سابقة لسياسيين أمريكيين آخرين".

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنها لا تحب اللغة التي استخدمتها طليب لكنها "ليست أسوأ من لغة ترامب".

As I have stated many times, if the Democrats take over the House or Senate, there will be disruption to the Financial Markets. We won the Senate, they won the House. Things will settle down. They only want to impeach me because they know they can’t win in 2020, too much success! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2019

ترامب من جهته وإن لم يعلق على اللفظ الذي قالته طليب، إلا أنه علق على مسألة العزل وقال: هم يريدون فعل ذلك لأنهم لا يستيطعون الفوز في 2020.

How do you impeach a president who has won perhaps the greatest election of all time, done nothing wrong (no Collusion with Russia, it was the Dems that Colluded), had the most successful first two years of any president, and is the most popular Republican in party history 93%? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2019

وتابع:"كما قلت عدة مرات من قبل: إذا سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب أو الشيوخ، ستتعطل أسواق المال. فزنا بالشيوخ وفازوا بالنواب. ستهدأ الأمور. هم يريدون أن يحاكموني برلمانيا فقط لأنهم يعرفون أنهم لا يتسطيعون الفوز في 2020.. يا له من نجاح!.

وكانت عضو الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب، قد أدت اليمين الدستورية كنائب عن ولاية ميشيغان، مرتدية الثوب الفلسطيني.

وتعتبر طليب أول مسلمة فلسطينية تفوز بمقعد في الكونغرس الأمريكي، وكانت قد تخرجت من مدارس ديترويت لتلتحق بجامعة واين ستيت، وحصلت على شهادة في القانون من جامعة ويسترن ميشيغان.