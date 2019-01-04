ترامب يهدد بإعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب دولة مجاورة

© AP Photo / Susan Walsh ترامب يخفض تكلفة بناء الجدار مع المكسيك من 5 مليارات إلى 25 مليون دولار

وقال ترامب للصحفيين، اليوم الجمعة 4 كانون الثاني/ يناير، "يمكننا أن نعلن حالة الطوارئ في البلاد ونبني جدراها بسرعة كبيرة."

وأكد ترامب أنه من أجل هذا لن يحتاج إلى موافقة الكونجرس.

ويوم أمس الخميس، هاجم الرئيس ترامب مجددا الديمقراطيين لرفضهم تمويل بناء جدار عازل بين الولايات المتحدة والمكسيك لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وقال ترامب للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، أول من أمس الأربعاء " تكلفة الجدار 5 مليارات دولار وهذا مبلغ بسيط"، مضيفا "لا أفهم لما يرفض الديمقراطيون التصويت لصالح تمويل الجدار".

يذكر أن ترامب وقع كانون الثاني/ يناير من عام 2017 أمرا تنفيذيا ببناء سياج على طول الحدود الأمريكية المكسيكية يصر على أن تشارك المكسيك في تكلفة بنائه، وهو ما ترفضه المكسيك.

ويعارض الحزب الديمقراطي حزمة الإجراءات التي يتبناها الرئيس الجمهوري لتعديل نظام الهجرة.