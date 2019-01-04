تجمع دول من أمريكا اللاتينية وكندا يطالب رئيس فنزويلا تسليم السلطة

أعلنت وزارة خارجية البيرو اليوم، الجمعة، بأن "مجموعة ليما، المؤلفة من دول أمريكا اللاتينية وكندا لا تعترف بشرعية الولاية الرئاسية الجديدة لرئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو وتطالبه بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وحتى ذلك الحين تسليم السلطة إلى البرلمان".

وقالت وزارة خارجية البيرو في إحاطة إعلامية، إن "وزراء خارجية مجموعة ليما التي اجتمعت اليوم في عاصمتنا (ليما) لا تعترف بشرعية الولاية الرئاسية الجديدة لنظام نيكولاس مادورو، التي ستبدأ في 10 يناير، لحقيقة مفادها أن العملية الانتخابية م تستوف الضمانات والمعايير الدولية اللازمة لعملية حرة ونزيهة وشفافة".

© REUTERS / Marco Bello رئيس فنزويلا: أمريكا تريد اغتيالي وبولتون يدرب مرتزقة لنشر العنف

وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وجه اتهاما صريحا للولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة مخطط يستهدف اغتياله وإنهاء "الثورة البوليفارية"، التي يرى أنها مستمرة في فنزويلا منذ 1999.

ووفقا لصحيفة " الغارديان "، وجه مادورو الاتهام بعد أيام فقط من هبوط قاذفات روسية في فنزويلا للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة.

واتهم مادورو في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام الأجنبية في كراكاس، بشكل مباشر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون، بقيادة مشروع يهدف إلى نشر الفوضى في فنزويلا من أجل إسقاط حكومته.