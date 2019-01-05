عائلة ويلان المحتجز في روسيا تعول على مساعدة الكونغرس والخارجية الأمريكية بإطلاق سراحه

واشنطن — سبوتنيك. وقال ديفيد ويلان لوكالة "سبوتنيك": "اتصلنا مع أعضاء بالكونغرس ومع ممثلي الإدارة التنفيذية بوزارة الخارجية الأمريكية، ونأمل أن يجبروا السلطات الروسية على إطلاق سراحه".
هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء الماضي، أن موسكو وفرت الوصول القنصلي للمواطن الأمريكي بول ويلان المحتجز في موسكو.
كان مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن، في وقت سابق، عن احتجاز أفراد الجهاز للمواطن الأمريكي، بول ويلان، في موسكو، خلال قيام أفراد الجهاز بعملية لمكافحة التجسس. وتم فتح تحقيق جنائي بتهمة "التجسس".
وكان ديفيد ويلان، قد أعلن في وقت سابق، أن شقيقه بول ويلان، جندي المشاة البحرية الأمريكية السابق يعمل حاليا في مجال أمن الشركات وهو ذهب إلى موسكو لحضور حفل زفاف.
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