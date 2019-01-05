مهمة تجسس لطائرة استطلاع أمريكية مقابل قاعدة حميميم العسكرية الروسية

وكشف موقع " IntelSky" المتخصص بالملاحة الجوية أن طائرة الإستطلاع الأمريكية قضت ساعات عديدة قبالة السواحل السورية وتحديدا مقابل القاعدة العسكرية الروسية حميميم في طرطوس.
Flight trail #UPDATE of the 🇺🇸✈️#USN Boeing P-8A Poseidon (Patrol Squadron VP-26) Multimission Maritime Aircraft #ASW/#ASUW/#EWSP/#ESM ICAO: #AE4EC9 Registration:168764 in surveillance and reconnaissance mission Eastern Mediterranean, on the #Russia|n #Hmeimim AFB 🇷🇺 in #Syria 🇸🇾 pic.twitter.com/v34ThG8LAD— IntelSky📡✈ (@Intel_sky) 4 января 2019 г.
وأشار الموقع أن مهمة الإستطلاع الأمريكية نفذت على علو 5 ألف متر ولساعات عديدة فوق البحر الأبيض المتوسط مقابل السواحل السورية.
يذكر أن نشاط الطائرات الإستطلاعية الغربية والأمريكية قد ازداد بالقرب من الحدود الروسية في كل من القرم وكراسنودار والحدود الغربية، هذا عدا النشاطات الإستطلاعية مقابل السواحل السورية والقاعدة العسكرية الروسية في سوريا.
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