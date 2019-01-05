دولة جديدة تطأها القوات الأمريكية والسبب أمني

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة نشرت قوة عسكرية أمريكية في دولة الغابون لأسباب أمنية متعلقة بالانتخابات الرئاسية التي ستقام في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

© AP Photo / Hussein Malla العراق يكشف موقع تموضع القوات الأمريكية بعد مغادرتها سوريا

وذكرت قناة " СNN " الأمريكية أن الولايات المتحدة ستنشر قوة عسكرية صغيرة مؤلفة من 80 عسكريا في دولة الغابون الأفريقية وذلك لاحتواء أي أعمال عنف قد تندلع في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة بسبب الانتخابات الرئاسية هناك.

وبهذا الخصوص أعلن ترامب خلال رسالته أمام الكونغرس أن أول مجموعة من القوات العسكرية الأمريكية وصلت إلى دولة الغابون وقوامها 80 عسكريا.

وعلق ترامب على هذا الحدث قائلا "ستبقى هذه القوات في المنطقة حتى عودة الوضع الأمني إلى ما عليه في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومن بعدها ستعود القوات بعد أن يصبح وجودها غير مطلوب".