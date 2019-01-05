الإعلام البريطاني: الأمير هاري يشارك في مناورات سرية لصد "العدوان الروسي"

يحضر الأمير هاري بصفته القائد العام للبحرية البريطانية مناورات عسكرية في النرويج ردا على "العدوان الروسي".

© Sputnik . Vladimir Fedorenko قاذفات روسية تقلق مقاتلات بريطانية ونرويجية

وستكون هذه المناورات العسكرية البحرية المشتركة من أكبر المناورات التي شاركت فيها بريطانيا خلال عشرين عاما، ويشارك فيها أكثر من ألف جندي بريطاني، بحسب صحيفة " ميرور ".

ويزعم أن الهدف من التدريبات العسكرية هو صد العدوان الروسي على النرويج، التي تقع شمالي أوروبا.

وقال مصدر عسكري رفيع: "سوف يشارك الأمير هاري بشكل فعال في هذه التدريبات، وأنه سيكون مطلعا على خطط المعركة السرية.

وأضاف: البحرية البريطانية هي القوة الأساسية التي ستحمي الجزء الشمالي من أوروبا في حال وجود أي نزاع، ووجود الأمير هاري مع القوات البحرية هو أمر مهم.

واتهمت النرويج روسيا، سابقا، بالتشويش على ردارات قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك خلال التدريبات والمناورات التي أقامها الحلف في المنطقة القطبية الشمالية بالقرب من شبه جزيرة كولا.

وأعلن حلف الناتو، جراء الحادثة يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2018، أنه يعتبر عرقلة عمل نظام الملاحة العالمي "جي بي إس" (GPS) الذي يستخدم لأهداف مدنية، عملا خطيرا وغير مسؤول.