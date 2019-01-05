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11:25 05 يناير/ كانون الثاني 2019
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    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارته إلى البرازيل

    النائب العام الإسرائيلي يؤيد توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو

    © REUTERS / POOL
    العالم
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    أيد النائب العام الإسرائيلي شاي نيتسان، تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة تلقي الرشوة في ملفي صحيفة "يديعوت أحرونوت" وشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزيك"، وكذلك الاحتيال وإساءة الائتمان في الملف المعروف إعلاميا بـ"1000".

    نتنياهو
    © REUTERS . AMIR COHEN
    على خلفية قضايا فساد... نتنياهو يرد على مطالبته بالاستقالة
    وقالت قناة "أي 24 نيوز"، صباح اليوم السبت، نقلا عن مصادر في النيابة "المدعي العام الإسرائيلي شاي نيتسان، يؤيد تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتهم ارتكاب مخالفات تلقي رشى واحتيال".

    وأضافت القناة: "يعتقد أشخاص من النيابة، ممن شاركوا في المداولات الداخلية، أن نيتسان يرجح بأنه يجب محاكمة نتنياهو بعد إخضاعه لجلسة استماع، لارتكابه مخالفة تلقي رشى، في ملف "يديعوت أحرونوت" و"بيزيك"، والاحتيال وخيانة الأمانة في ملف الفوائد".

    وكان نتنياهو قال، يوم الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي عقده أثناء زيارته إلى البرازيل إنه لن يستقيل حتى وإن قدمت ضده لائحة اتهام، متسائلا "ماذا لو قدم رئيس الحكومة استقالته، في أعقاب تقديم لائحة اتهام ضده، ومن ثم أغلق الملف ضده؟".

    وبحسب القناة: "حذر مسؤولون في النيابة من محاولة قد يقوم بها زملاء لهم لدفن ملف يديعوت أحرونوت، وعدم تقديم لائحة اتهام فيه".

    وأفادت القناة "هذه التقارير تأتي على الرغم من أن نيتسان شاي لم ينشر بعد موقفه الرسمي من هذه الملفات"، مضيفة بأن "النائب العام نيتسان سيقوم بهذه الخطوة نهاية شهر فبراير/شباط المقبل، وسط خشية من أن تحاول بعض الجهات، التأثير على موقفه".

    ويواجه نتنياهو إمكانية تقديم لائحة اتهام ضده، في ملفات الفساد، التي يعتبرها "مؤامرة من قبل اليسار، والصحافة، للإطاحة به".

    وكان نتنياهو قرر الدعوة إلى انتخابات مبكرة في إبريل/نيسان المقبل، إلى أن استطلاعات الرأي تؤكد قدرته على الاحتفاظ بمنصبه.

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