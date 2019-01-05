قاسمی: إيران لها سجل ناصع في مجال القضایا الإقلیمیة

أكد المتحدث باسم الخارجیة الإيرانية، بهرام قاسمی، أن سجل إیران فی مجال القضایا الإقلیمیة لاسیما فیما یخص إرساء الاستقرار والأمن وعودة الهدوء إلى بعض الدول كالعراق وسوریا وكذلك الیمن، ناصع جدا.

وأضاف قاسمی أن رؤیة إیران تجاه دول الجوار وبلدان المنطقة كانت رؤیة إیجابیة على الدوام؛ تقوم على أساس التعایش السلمي وتعزیز العلاقات وتوحید الجهود الجماعیة لإرساء السلام والاستقرار المستدیم فی المنطقة وتطویر التعاون الاقتصادی أكثر فأكثر. وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".



وأوضح قاسمي أن إيران اتبعت وباستمرار مواصلة العلاقات مع دول الجوار طیلة السنوات الأخیرة؛ مؤكدا أن مواصلة العلاقات بصورة مستمرة ووطیدة مع دول الجوار تعد من السیاسات الشاملة والواضحة لبلاده؛ مضیفا أن إیران راغبة في بذل جهود مشتركة مع كافة الدول الإقلیمیة لتعزیز الوئام والتعایش السلمی وخفض بعض الخلافات القائمة بین بعض دول المنطقة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن وزیر الخارجیة، محمد جواد ظريف، سیقوم بزیارات مكوكية، سيبدأها بالهند والعراق، بهدف توطید التعاون ومناقشة القضایا الإقتصادیة-التجاریة وإجراء مشاورات سیاسیة.

وأضاف قاسمي أن الوضع فی سوریا بالصورة التی أخذ الجمیع یعود إلى مواقف إیران ما قبل 5 أو 6 سنوات؛ المواقف التي لم یكن الكثیر یؤمن بها، لكننا الیوم نشهد إعادة الدول النظر في مواقفها بصورة جادة بالنسبة للقضیة السوریة، وواقع الإرهاب ویبدو أن بعض الدول أخذت تدخل تدریجیا إلى ساحة العمل لإعادة فتح سفاراتها في دمشق.