حرائق غابات تستعر جنوب شرقي أستراليا

استعرت حرائق غابات في أجزاء من منطقة جنوب شرق أستراليا، اليوم السبت، ذات الكثافة السكانية المرتفعة فيما توقع مسؤولو الأرصاد الجوية أن تتحسن الأوضاع في سيدني مع انخفاض درجات الحرارة بحلول الظهيرة.

ودفع حريق اندلع في ولاية فيكتوريا، التي تقع شرقي البلاد وهي ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان، سلطات مكافحة الحرائق إلى إصدار تحذير للسكان في 14 مدينة مختلفة تحثهم فيه على ترقب الوضع والاستعداد لاتخاذ إجراءات. وفقا لـ "رويترز".

© Sputnik . Neil Waters بيان جديد عن عدد المفقودين في حرائق غابات كاليفورنيا

وقال مسؤول في مجال التعامل مع الطوارئ إن الحريق المستعر قرب روزديل، التي تقع على بعد نحو مئتي كيلومتر إلى الشرق من ملبورن، أتى على أكثر من 25 ألف فدان فيما عرض تغير مفاجئ في اتجاه الرياح أمس الجمعة نحو 40 من رجال الإطفاء للخطر.

وقال آندرو كريسب مفوض إدارة الطوارئ في الولاية للصحفيين اليوم السبت "وجدوا أنفسهم في موقف خطر جدا".

وأضاف أن السلطات تشتبه في الأسباب التي أدت لاندلاع حريق روزديل وحريق آخر في فيكتوريا وأن الشرطة وسلطات الإطفاء تحقق في الأمر.

وقال مسؤولو مكافحة الحرائق إن حريق غابات في ولاية تسمانيا التي تقع في جزيرة بجنوب البلاد أتى على نحو 37 ألف فدان في المناطق البرية جنوب غربي الولاية.

وشهدت ولايتا فيكتوريا وتسمانيا ارتفاعا غير معتاد لدرجات الحرارة أمس الجمعة إذ وصلت في ملبورن إلى 42 درجة مئوية لتقترب بذلك من الرقم القياسي فيما وصلت في هوبرت إلى 40 درجة مئوية.