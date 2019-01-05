مشاكل ترامب مع الصحفيين عرض مستمر... خلاف جديد بين الرئيس الأمريكي ومراسلة (فيديو)

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اشتباكه مع المراسلين الصحفيين، حيث اشتبك كلاميا مع مراسلة CNN بعد أن وجهت الأخيرة سؤالا له بشأن ما إذا كان قد فشل في الوفاء بوعده خلال حملته الانتخابية، ببناء جدار خرساني على الحدود مع المكسيك بتمويل من البلد.

وقام موظفو البيت الأبيض بسحب الميكروفون من المراسلة، قبل أن تنهي كلامها، لتكون هذه المرة الثانية التي يشتبك فيها دونالد ترامب مع مراسلي شبكة CNN الأمريكية.

وأعلن مشرعون أن ترامب فشل في التوصل لاتفاق لإنهاء إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية وسط خلاف بشأن طلب ترامب خمسة مليارات دولار لتمويل الجدار الذي يريد بنائه على الحدود مع المكسيك.

Trump takes note of this CNN reporter's hostility during the press conference.



“Oh, here we go again.” Trump responded, later adding: “A very nice question, so beautifully asked, even though I just answered.” pic.twitter.com/cfVvnPNIXN — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) January 4, 2019

ويؤكد ترامب أن الجدار يهدف لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات عبر الحدود.

وخلال حملته الانتخابية في 2016 وعد ترامب مرارا ببناء الجدار مشددا على أن المكسيك هي من ستموله، وهو ما ترفضه الحكومة المكسيكية.