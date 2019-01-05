مساعد وزير الخارجية الإيراني يطلع الرئيس الأفغاني على نتائج مباحثاته مع "طالبان"

أطلع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، اليوم السبت، على نتائج لقاء جرى الأسبوع الماضي في طهران بين مسؤولين إيرانيين ومندوبين عن حركة "طالبان".

كابول- سبوتنيك وأفاد بيان، صادر من الرئاسة الافغانية، بأن "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول أهمية العلاقات الشاملة فيما بين الدول وعملية السلام بزعامة وإدارة أفغانية وسبل استعمال ميناء تشابهار على أفضل وجه".

وأضاف "قدم معاون وزير الخارجية الإيراني للرئيس أشرف غني إحاطة حول اللقاء الأخير الذي جمع مسؤولين إيرانيين مع طالبان، وشدد التزام حكومة بلاده المبدئي على زعامة وإدارة الدولة الأفغانية فيما يخص استمرار عملية السلام".

وتابع بيان الرئاسة الأفغانية أن "المشاركين في اللقاء أكدوا على ضرورة التنسيق في كافة الأصعدة لكي يصار إلى تحقق النتائج المرجوة منها".

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يزور فيها عراقجي كابول في غضون شهر واحد، وتأتي بعد جلسة مباحثات أجراها المسؤولين الإيرانيين مع ممثلين عن حركة طالبان في طهران الأحد الماضي.

وأجرى عراقجي، في طهران الأحد الماضي، مباحثات مع وفد من حركة طالبان تركزت على عملية السلام في أفغانستان.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في إيجاز صحفي الاثنين، إن مساهمة طهران في الحوار الأفغاني "كانت تهدف إلى الوصول إلى أرضية للحل والتقدم في مسيرة السلام في أفغانستان".