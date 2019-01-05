أردوغان يعلن رسميا تحقيق إنجاز "غير مسبوق" في تاريخ تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا حققت في عهده إنجازا، لم يسبق للجمهورية أن حققته في تاريخها.

وقال أردوغان: "حققنا أعلى رقم في حجم الصادرات بتاريخ الجمهورية التركية بتصدير ما قيمته 168.1 مليار دولار" بحسب ما نشرته وكالة الأناضول التركية.

#عاجل | الرئيس #أردوغان: حققنا أعلى رقم في حجم الصادرات بتاريخ الجمهورية التركية بتصدير ما قيمته 168.1 مليار دولار — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 5, 2019

وتابع: "حققنا نموا بمعدل 4.5 في المئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2018، رغم الهجوم الذي تعرضنا له في أسعار الصرف والفائدة والتضخم".

#عاجل | الرئيس #أردوغان: حققنا نموا بمعدل 4.5 في المئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2018، رغم الهجوم الذي تعرضنا له في أسعار الصرف والفائدة والتضخم — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 5, 2019

وكان أردوغان قد كشف أن حكومة بلاده ستطبق البرنامج الاقتصادي الجديد خلال الفترة 2019-2021، والذي لن يتضمن أي مشاريع جديدة خلال عام 2019، إلا في حالات الضرورة.

وأكد الرئيس التركي، أن البرنامج الاقتصادي، يستهدف حماية استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة الإنتاج، ورفع مستوى رفاهية المجتمع.

وقال: "في إطار تدابير ترشيد الإنفاق، لن تُدرج مشاريع جديدة في البرنامج الاستثماري لعام 2019 إلا في حالات الضرورة، لن تكون هناك اقتراحات لمشاريع لا تلبي الاحتياجات العاجلة للمواطن، ولا تؤدي إلى زيادة مباشرة للقيمة المضافة في الاقتصاد".

© Sputnik . Sergey Guneev أردوغان يعلن عن تحقيق تركيا لرقم قياسي جديد في الصادرات

وشدد أردوغان على أن الهدف الأساسي خلال هذه المرحلة هو تحقيق التوازن الاقتصادي والنمو المستدام.

وأضاف أن الأولويات الأساسية حاليا، تتمثل في ترشيد الإنفاق العام في البلاد، وحماية استقرار الأسعار عبر خفض التضخم، وخفض عجز الحساب الجاري، وتعزيز التوازنات والانضباط المالي، وبالتالي تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.

ولفت الرئيس التركي، إلى مواصلة التركيز على استثمارات البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل أهمية كبيرة بالنسبة إلى إمكانات التنمية في البلاد.