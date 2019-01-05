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16:09 05 يناير/ كانون الثاني 2019
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    أفغانستان - سيارات همفي تقف بالقرب من موقع نفذت فيه طالبان هجوما إرهابيا

    مقتل 16 من "طالبان" و7 شرطيين في اشتباكات جنوبي أفغانستان

    © REUTERS / REUTERS TV
    العالم
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    قتل نحو 16 عنصرا من حركة "طالبان" و7 من رجال الأمن في اشتباكات بولاية قندهار جنوبي أفغانستان، اليوم السبت.

    القاهرة- سبوتنيك. ونقلت موقع قناة "طلوع" الإخبارية المحلية، بيانا للمكتب الإعلامي لمقاطعة قندهار، جاء فيه "نحو 16 عنصرا من طالبان قتلوا في اشتباكات مع حرس الحدود في منطقة سبين بولداك".

    للأرشيف - انفجار في كابول، أفغانستان
    © Sputnik . T. Azim
    "طالبان" ترفض إجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية
    ولفت البيان إلى أن عناصر طالبان "هاجمت نقطة حدودية في القرية، ما أدى إلى مقتل 7 من رجال الأمن، وإصابة 4 آخرين"، متابعا "بالإضافة إلى قتلى طالبان، جرح 11 عنصرا آخرين".

    فيما نقل الموقع عن مصادر محلية قولها إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 18 جنديا. ولم تعلن حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم حتى اللحظة.

    وتشهد أفغانستان، منذ مطلع شهر مايو/ أيار الماضي، ارتفاعا ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي "ناتو" في إطار مهمة "الدعم الحازم" من جهة، ومسلحي حركة طالبان الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم "الخندق"، من الجهة الأخرى.

    وتعتبر حركة طالبان التنظيم الأبرز بين المجموعات المسلحة التي تقاتل في أفغانستان ضد "الاحتلال العسكري الأمريكي" والقوات الحكومية، ورغم المبادرات والاجتماعات المتلاحقة على مدى 17 عاما منذ الاجتياح الغربي في سنة 2001، إلا أن الأطراف المتنازعة لم تحقق تقدما في تعزيز عملية السلام وإنهاء الأزمة والصراع الدائر منذ أربعة عقود في هذه البلاد.

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    أخبار أفغانستان, طالبان, أفغانستان
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