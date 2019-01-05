جون بولتون يصل إسرائيل لبحث القرار الأمريكي بالانسحاب من سوريا

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم السبت إلى إسرائيل لبحث القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بالانسحاب من سوريا.

القدس — سبوتنيك. وخلال تصريحات صحافية له، قال بولتون "لا يوجد تغيير في موقفنا فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الأسد"، حسب ما نقلت صحيفة "يدعوت أحرنوت" العبرية.

ومن المقرر أن يلتقي بولتون مساء يوم غد الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل توجه إلى تركيا الاثنين المقبل.

وبحسب الصحيفة "سيتصدر قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا المباحثات التي سيجريها مع المسؤولين الإسرائيليين والأتراك".

وأضافت بأن "زيارة بولتون تأتي للتمهيد لجولة سيبدأها وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو نهاية الأسبوع المقبل وتشمل مصر والأردن والسعودية والإمارات وعمان وقطر الكويت".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم 19 ديسمبر / كانون الأول عام 2018، أن بلاده هزمت تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في سوريا، وهذا بفضل وجود قواته هناك.

لاحقا أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الولايات المتحدة بدأت بسحب قواتها من سوريا، لكن الانتصار على "داعش" لا يعني نهاية وجود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأحدث القرار جدلا واسعا، فأعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس استقالته، وتبعه مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي بريت ماكغورك.